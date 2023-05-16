Лидер группы «Анимация» споет дуэтом с участником конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Константин Кулясов в пресс-центре НСН рассказал, что споет с одним из участников конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» в качестве подарка.
Член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в пресс-центре НСН рассказал о подарке одному из участников конкурса.
Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 июня включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен. Кулясов назвал одним из результатов конкурса свой подарок одному из участников.
«Среди примерно 500 отслушанных заявок я совершенно случайно увидел знакомого мне исполнителя. У него была довольно симпатичная мелодия. Я знаю, что эта группа уже 20 лет в Ростове-на-Дону играет, но собственное творчество как-то особо не получается. Я просто сел у себя дома на кухне, переписал трек так, как он должен быть, сделал прямо домашнюю зарисовку и отправил конкурсанту в личные сообщения. Он спросил, что ему теперь делать. Я ему предложил вместе спеть эту песню в качестве моего подарка, но уже вне рамок конкурса. Но конкурс привел к такому подарку одному из участников в виде вот такого вот дуэта», - поделился музыкант.
Принять участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом для не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Узбекистане перенесли концерты группы «Ночные снайперы»
- СМИ: Связанный с Байденом аналитический центр финансировали из Китая
- СМИ: Анатолия Чубайса заметили в МВД Израиля
- Стоимость бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
- Экс-десантник предпринял попытку суицида после отказа в отправке в зону спецоперации
- Стала известна стоимость авиабилетов из России в Грузию
- Президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров
- Пять человек пострадали при взрыве газопровода в Ханты-Мансийске
- Агутин выиграл суд против блогера, обвинившего его в масонстве и сатанизме
- Эксперты рассказали, как отличить повестку в военкомат от фальшивки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru