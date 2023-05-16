Лидер группы «Анимация» споет дуэтом с участником конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 июня включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен. Кулясов назвал одним из результатов конкурса свой подарок одному из участников.

«Среди примерно 500 отслушанных заявок я совершенно случайно увидел знакомого мне исполнителя. У него была довольно симпатичная мелодия. Я знаю, что эта группа уже 20 лет в Ростове-на-Дону играет, но собственное творчество как-то особо не получается. Я просто сел у себя дома на кухне, переписал трек так, как он должен быть, сделал прямо домашнюю зарисовку и отправил конкурсанту в личные сообщения. Он спросил, что ему теперь делать. Я ему предложил вместе спеть эту песню в качестве моего подарка, но уже вне рамок конкурса. Но конкурс привел к такому подарку одному из участников в виде вот такого вот дуэта», - поделился музыкант.

Принять участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом для не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым, напоминает «Радиоточка НСН».

