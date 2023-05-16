Фонд культурных инициатив: Никакой стриминговый сервис не заменит радиостанцию

Рок-звезды зажигаются на радио, несмотря на развитие стриминговых сервисов в России, заявил в пресс-центре НСН глава фонда культурный инициатив Роман Карманов.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в пресс-центре НСН заявил, что ни один стриминговый сервис не сможет заменить радиостанции.

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Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Молодые музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», их композиции прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен. По мнению Карманова, все отечественные рок-звезды зажглись благодаря сотрудничеству с радиостанциями.

«Исторически так сложилось в нашей стране, что все рок-звезды родились благодаря сотрудничеству с радиостанциями, участию в конкурсах и фестивалях, которые организовывали радиостанции. В какой-то момент появилась иллюзия, будто бы радиостанции отказались немного от своей миссии, успокоились и чуть было не отдали первенство всяким интернет-затеям. Сейчас мы видим, что история дала круг. Теперь понятно, что от радиостанций никуда не денешься», - сказал он.

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По словам Карманова, никакой стриминговый сервис не сможет подсказать слушателю музыку лучше, чем это делает радиоведущий.

«Никакой стриминговый сервис не заменит радиостанцию. Никто не заменит живых людей, которые тебе рекомендуют музыку. Радиостанции снова поднимают флаг поиска новых звезд. Я уверен, что именно в таком сотрудничестве, когда новая звезда не только появляется, но и сразу находит своего слушателя в эфире, именно эта сцепка дает самый лучший результат. Я уверен, что успех обязательно будет», - резюмировал глава Фонда культурных инициатив.

Прием заявок на всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продлится до 15 июня включительно. Принять участие в нем может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом для не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский
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