Фонд культурных инициатив: Никакой стриминговый сервис не заменит радиостанцию

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Молодые музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», их композиции прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен. По мнению Карманова, все отечественные рок-звезды зажглись благодаря сотрудничеству с радиостанциями.

«Исторически так сложилось в нашей стране, что все рок-звезды родились благодаря сотрудничеству с радиостанциями, участию в конкурсах и фестивалях, которые организовывали радиостанции. В какой-то момент появилась иллюзия, будто бы радиостанции отказались немного от своей миссии, успокоились и чуть было не отдали первенство всяким интернет-затеям. Сейчас мы видим, что история дала круг. Теперь понятно, что от радиостанций никуда не денешься», - сказал он.