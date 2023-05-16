Участник конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» анонсировал выход аудиосказки

Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 июня включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен.

«Творчество для нашей группы - не только музыка. Творчество для нас - глоток свободы. К примеру, сейчас мы работаем над аудиосказкой про восьмое марта. Наш второй вокалист Роман Тулупов перед международным женским днем выпустил сказку про этот праздник в небольшом книжном тираже», - поделился музыкант.