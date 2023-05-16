Участник конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» анонсировал выход аудиосказки
Автор первой заявки на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» вокалист группы «Нервный тик» Александр Чабурин в пресс-центре НСН рассказал про аудиосказку группы.
Александр Чабурин, вокалист группы «Нервный тик», которая первой заявилась на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», в пресс-центре НСН рассказал, над чем сейчас работают музыканты.
Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 июня включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен.
«Творчество для нашей группы - не только музыка. Творчество для нас - глоток свободы. К примеру, сейчас мы работаем над аудиосказкой про восьмое марта. Наш второй вокалист Роман Тулупов перед международным женским днем выпустил сказку про этот праздник в небольшом книжном тираже», - поделился музыкант.
Организаторы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получили уже почти 3000 заявок со всех уголков нашей страны и не только. Цель конкурса - найти талантливых молодых музыкантов из самых разных регионов и сделать их известными на всю страну.
Принять участие в конкурсе может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом для не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым, напоминает «Радиоточка НСН».
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