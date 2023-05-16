Фонд культурных инициатив призвал всех участвовать в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Глава фонда культурных инициатив Роман Карманов в пресс-центре НСН заявил, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» даст шанс молодым исполнителям покорить большую сцену.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в пресс-центре НСН заявил, что представители музыкального сообщества — активные участники грантовых конкурсов.
Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 июня включительно. Организаторы получили уже почти 3000 заявок со всех уголков нашей страны и не только. Карманов отметил, что конкурс даст шанс молодым артистам заявить о себе и покорить большую сцену.
«Один из таких проектов — Всероссийский конкурс поддержки молодых музыкантов «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», который дает шанс начинающим коллективам заявить о себе и покорить большую сцену, открыть новые имена музыкантов. Лучших исполнителей ждут ротация на радио, запись альбома, тур по городам страны. Еще двадцать лет назад у молодых артистов не было таких возможностей, важно, что сегодня они создаются в том числе при поддержке государства. Призываю всех молодых музыкантов не упускать свой шанс на успех и подавать заявки на конкурс», — отметил он.
Сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вслед за геополитическими изменениями всегда идет новая волна во всех видах искусств и появляются герои своего времени.
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