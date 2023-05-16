Раскрыт секрет, как зацепить жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Организаторы получили уже почти 3000 заявок со всех уголков нашей страны и не только. Цель конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» — помочь талантливым молодым исполнителям стать настоящими звездами. Кулясов заявил, что для начала важно выбрать интересное название своего музыкального проекта.

«Дизайнер Артемий Лебедев в свое время сказал классную фразу: «любой свой проект надо называть своей фамилией». Иванов, Петров, Сидоров и Лебедев - так нельзя называть, потому что это очень популярные фамилии. Если у тебя фамилия уникальна, то вперед! Арбенина, Бобунец, Кипелов и другие по разным причинам с разными мотивациями перебрендируют свои коллективы», - поделился Кулясов.

Он также дал совет, как стать востребованными музыкантами.

«Братцы, делайте просто то, что вам по душе. Делайте то, что вас по-настоящему волнует. Если вы будете врать сами себе, то это не будет никаким образом востребовано. Важно, чтобы это цепляло вас самих! Как говорят, чтобы штырило. Тогда будет все хорошо. Вот эта энергия будет воспринята людьми. Обязательно найдется слушатель, зритель, который будет это впитывать», - рекомендовал он.