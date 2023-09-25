26.09.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Всемирный день туризма: какие изменения происходят в отрасли?»

Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма (World tourism day). В 2022 году россияне совершили 9,5 млн туристических поездок за границу. Это на 20% больше, чем годом ранее, когда показатель измерялся 7,5 млн. Вместе с тем стоимость услуг зарубежного туризма в России в 2022 году по сравнению с прошлогодними показателями выросла на 54%, сообщал Росстат. За прошлый год с туристическими целями в Россию приезжали всего 200 тыс. иностранцев. Это почти на 5 млн или в 25 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году. Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года оказался меньше, чем даже в «ковидные» 2020 и 2021 г. Президент Владимир Путин поставил задачу по ускоренному развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортных и доступных условий для отдыха россиян.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие итоги летнего туризма?

Какие изменения происходят сегодня в сфере туризма?

Как работает «электронная путевка»?

Много ли к нам сегодня приезжает иностранцев?

Какой вид отдыха предпочитают российские туристы?

Куда россияне могут поехать на отдых этой осенью?

Какие новые направления отдыха откроются перед российским туристом?

Участники пресс-конференции:

член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева;

гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

﻿Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

