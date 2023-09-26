«Мостурфлот» сообщил, что семьи в полном составе стали чаще отдыхать в круизах

Родители путешествуют с детьми, а бабушки и дедушки покупают каюты рядом, отметила в эфире НСН Светлана Гончарова. 

Много полных семей стали отдыхать в круизах: едут родители с детьми, а также их бабушки и дедушки, рассказала директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

«Больше теплоходов!»: В отрасли рассказали о спросе на речные круизы

«У нас увеличилось количество полных семей, отдыхающих в круизе. Если раньше это часто были бабушки с внуками либо женщины, а мужчины считали, что это скучно, то сейчас ситуация меняется: много уже семей полных. Часто мы отмечаем, когда едут разными поколениями – и родители с детьми, и бабушки-дедушки, которые покупают каюты рядом», - сказала Гончарова.

Ранее Светлана Гончарова в пресс-центре НСН рассказала, что среди россиян наибольшим спросом пользуются недельные круизы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НАШЕ Радио
ТЕГИ:РоссияТуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры