В «Мостурфлоте» отметили популярность теплоходов класса «люкс» для круизов по РФ

Сегмент «люкс» меньше других страдает при колебаниях рынка, отметила в эфире НСН Светлана Гончарова. 

Формат «речной лоукостер» и теплоходы класса «люкс» очень востребованны в этом году среди туристов, рассказала директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

«Цена в общем-то достаточно доступная. Два-три года назад мы ввели формат плавания «речной лоукостер». Туристу предлагается самому собрать свой туристический пакет. Можно, например, не полностью брать питание, а отдельные блюда. Можно не брать экскурсии… И речные лоукостеры были у нас одним из самых востребованных форматов. Три четырехпалубных теплохода премиум-класса у нас работали в этом формате, и их заполняемость была очень высокая на протяжении всей навигации. Цена путевки – около 6 тысяч рублей в день на человека, включая трехразовое питание и экскурсии», - сказала Гончарова.

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Она отметила, что сегмент «люкс» меньше других страдает при колебаниях рынка.

«И очень востребованы в этом году были теплоходы класса «люкс», у нас таких три работало в этом формате. И тоже был хороший спрос. Это традиционно – сегмент «люкс» меньше других страдает при колебаниях рынка. Один теплоход работал в формате «18+» - нас часто спрашивали, есть ли круизы, где нет детей. Есть люди, которые просто хотят релакса», - добавила Гончарова.

Ранее Светлана Гончарова в пресс-центре НСН рассказала, что среди россиян наибольшим спросом пользуются недельные круизы, передает «Радиоточка НСН».

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