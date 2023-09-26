В «Мостурфлоте» отметили популярность теплоходов класса «люкс» для круизов по РФ

Формат «речной лоукостер» и теплоходы класса «люкс» очень востребованны в этом году среди туристов, рассказала директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

«Цена в общем-то достаточно доступная. Два-три года назад мы ввели формат плавания «речной лоукостер». Туристу предлагается самому собрать свой туристический пакет. Можно, например, не полностью брать питание, а отдельные блюда. Можно не брать экскурсии… И речные лоукостеры были у нас одним из самых востребованных форматов. Три четырехпалубных теплохода премиум-класса у нас работали в этом формате, и их заполняемость была очень высокая на протяжении всей навигации. Цена путевки – около 6 тысяч рублей в день на человека, включая трехразовое питание и экскурсии», - сказала Гончарова.