«Турция, ОАЭ, Египет»: В TEZ TOUR назвали самые популярные направления у россиян

В TEZ TOUR Турция занимает практически 60% от общего объема по выездному туризму, отметил в эфире НСН гендиректор компании Воскан Арзуманов. 

Среди россиян для выездного туризма популярны Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Мальдивы, рассказал гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«По выездному туризму первое место занимает уже много десятилетий подряд Турция. В этом году она немного сдала позиции – планировали принять 6 млн россиян, но примут в лучшем случае 4 млн, а то и поменьше. Связано это с тем, что они рассчитывали на ранее бронирование, которое в этом году не удалось. При этом у нас в компании Турция занимает практически 60% от общего объема по выездному туризму. Хорошо себя показали в этом году Эмираты, хотя это и не летнее направление, а зимнее. Но они очень заинтересованы в российском туристе, и у них большой объем авиаперевозок. На ОАЭ у нас приходится 20%, а третье место занимает Египет, который в прошлом году занимал первое… Тогда был гораздо больше объем перевозок. Но из-за ограничений с пролетом через Иорданию для бортов с двойной регистрацией объем турпотока из России в Египет просел. И еще на четвертом месте по объему Таиланд», - сказал Арзуманов.

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Он также отметил, что россиянам очень полюбились Мальдивы. Кроме того, по словам Арзуманова, среди россиян пользуется популярностью и Венесуэла.

«Из экзотики у нас также в лидерах Мальдивы: россияне очень любят это направление. В постковидный период это первая страна, в которую можно было полететь. И увидев спрос, Мальдивы стали русифицироваться: многие отели стали принимать системы «все включено». Также из новинок хочется отметить Венесуэлу. Там раньше не было иностранных туристов, и в россиянах они очень заинтересованы: там сейчас 97% всех туристов - россияне», - указал собеседник НСН.

Гендиректор TEZ TOUR добавил, что цифры внутреннего туризма в 72 млн человек в 2023 году для выездного туризма недосягаемы. По его словам, успешным годом для выездного туризма можно считать тот, когда набирается 12-15 млн турпоездок. При этом Арзуманов подчеркнул, что в этом году уже более 100 стран открыто и забронировано, увеличился объем авиаперевозок по разным направлениям.

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ФОТО: РИА Новости/ Борис Бабанов
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