«Турция, ОАЭ, Египет»: В TEZ TOUR назвали самые популярные направления у россиян

Он также отметил, что россиянам очень полюбились Мальдивы. Кроме того, по словам Арзуманова, среди россиян пользуется популярностью и Венесуэла.

«Из экзотики у нас также в лидерах Мальдивы: россияне очень любят это направление. В постковидный период это первая страна, в которую можно было полететь. И увидев спрос, Мальдивы стали русифицироваться: многие отели стали принимать системы «все включено». Также из новинок хочется отметить Венесуэлу. Там раньше не было иностранных туристов, и в россиянах они очень заинтересованы: там сейчас 97% всех туристов - россияне», - указал собеседник НСН.

Гендиректор TEZ TOUR добавил, что цифры внутреннего туризма в 72 млн человек в 2023 году для выездного туризма недосягаемы. По его словам, успешным годом для выездного туризма можно считать тот, когда набирается 12-15 млн турпоездок. При этом Арзуманов подчеркнул, что в этом году уже более 100 стран открыто и забронировано, увеличился объем авиаперевозок по разным направлениям.

