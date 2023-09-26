Депутат Салаева сообщила, что Калининград введет курортный сбор с 2024 года
Будут предусмотрены категории льготников, в частности спортивные команды и дети, отметила в эфире НСН Алла Салаева.
Власти Калининграда в 2024 году планируют ввести курортный сбор в размере 100 рублей с каждого туриста, рассказала член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН.
«В ноябре 2022 года мы приняли закон по введению курортного сбора. Он был в Крыму, в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. С 2024 года география расширилась, и в список вошли Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус. Регионы могут принимать для себя решение о введении курортного сбора. Таким флагманом, пилотным городом стал Калининград, который с 2024 года планирует ввести курортный сбор. Начальная сумма – 100 рублей с человека, начиная со второго дня. Предусмотрены категории льготников: дети, спортивные команды, представители культурных проектов, которые приезжают на событийные мероприятия», - сказала Салаева.
Ранее Алла Салаева в пресс-центре НСН сообщила, что туристический поток по России в 2023 году может достигнуть 72 млн человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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