Депутат Салаева: Турпоток по России в 2023 году ожидается в 72 млн человек
В 2022 году турпоток составлял 68,5 млн человек, в этом году он растет, отметила в эфире НСН депутат Алла Салаева.
Туристический поток по России в 2023 году может достигнуть 72 млн человек, заявила член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН.
«То количество туристов, которые сегодня остались в нашей стране… Если в 2022 году это было 68,5 млн, то в этом году прогноз до 72 млн. Это хорошая мотивация для регионов, для того, чтобы привести свои дома в порядок, настроиться с точки зрения гостеприимства», - сказала Салаева.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что город-курорт с мая по конец августа посетили 3,7 миллиона туристов, с начала года - более 5,38 миллиона человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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