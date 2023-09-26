«Мостурфлот»: Среди россиян наиболее популярны недельные речные круизы

Она отметила, что в этом году операторы вывели на работу больше теплоходов. По словам Гончаровой, стало также больше направлений для круизов.

«Глядя на повышенный спрос в прошлом году на круизы (тогда было +30%), все операторы в этом году вывели на работу большее количество теплоходов: их стало на 17 больше. Предложения были очень разнообразные, стало больше ключевых направлений, которые были отмечены в прошлом и позапрошлом году, в регионы, которые вложили средства, чтобы повысить туристическую привлекательность. Это Казань,Чебоксары, Нижний Новгород, Самара, вложились и многие другие. Туристы это отметили, а мы как операторы идем за спросом и увеличили заходы в эти города в этом году», - добавила Гончарова.

Ранее Алла Салаева в пресс-центре НСН сообщила, что туристический поток по России в 2023 году может достигнуть 72 млн человек, сообщает «Радиоточка НСН».

