«Мостурфлот»: Среди россиян наиболее популярны недельные речные круизы

Недельные круизы привлекательны и по стоимости, и по продолжительности, отметила в эфире НСН Светлана Гончарова. 

Среди россиян наибольшим спросом пользуются недельные речные круизы, рассказала директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

«На данный момент мы уже перевезли больше туристов, чем в прошлом году за тот же период. Продолжительность круизов от трех до 23 дней, при этом спросом в большей мере пользуются недельные круизы: они привлекательны и по стоимости, и по продолжительности. Мы также предлагаем туристам купить часть круиза в продолжительном путешествии – например, по маршрутам Москва-Астрахань-Москва или Москва-Санкт-Петербург-Москва можно выбрать только часть», - сказала Гончарова.

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Она отметила, что в этом году операторы вывели на работу больше теплоходов. По словам Гончаровой, стало также больше направлений для круизов.

«Глядя на повышенный спрос в прошлом году на круизы (тогда было +30%), все операторы в этом году вывели на работу большее количество теплоходов: их стало на 17 больше. Предложения были очень разнообразные, стало больше ключевых направлений, которые были отмечены в прошлом и позапрошлом году, в регионы, которые вложили средства, чтобы повысить туристическую привлекательность. Это Казань,Чебоксары, Нижний Новгород, Самара, вложились и многие другие. Туристы это отметили, а мы как операторы идем за спросом и увеличили заходы в эти города в этом году», - добавила Гончарова.

Ранее Алла Салаева в пресс-центре НСН сообщила, что туристический поток по России в 2023 году может достигнуть 72 млн человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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