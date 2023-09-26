«Идет апробация»: Гендиректор TEZ TOUR Арзуманов о системе электронных путевок

Органы исполнительной власти обещают на первом этапе не наказывать туроператоров за огрехи, отметил в эфире НСН Воскан Арзуманов.

С 1 сентября ввели систему электронных путевок для туроператоров по выездному туризму, все идет достаточно успешно, все данные передают, рассказал гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

В АТОР рассказали, когда могут подешеветь путевки в Турцию

«С 1 сентября ввели электронную путевку для туроператоров по выездному туризму. Для туроператоров по внутреннему туризму ее введение отложили на год. Сейчас все идет достаточно успешно, все данные передают. Единственное, органы исполнительной власти обещают нас на первом этапе не оказывать за огрехи. Сейчас идет апробация, и все идет в нужном направлении – думаю, скоро мы все перейдем на электронную путевку», - сказал Арзуманов.

Ранее Алла Салаева в пресс-центре НСН сообщила, что туристический поток по России в 2023 году может достигнуть 72 млн человек, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияТуроператоры

Горячие новости

Все новости

партнеры