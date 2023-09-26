«Идет апробация»: Гендиректор TEZ TOUR Арзуманов о системе электронных путевок

«С 1 сентября ввели электронную путевку для туроператоров по выездному туризму. Для туроператоров по внутреннему туризму ее введение отложили на год. Сейчас все идет достаточно успешно, все данные передают. Единственное, органы исполнительной власти обещают нас на первом этапе не оказывать за огрехи. Сейчас идет апробация, и все идет в нужном направлении – думаю, скоро мы все перейдем на электронную путевку», - сказал Арзуманов.

Ранее Алла Салаева в пресс-центре НСН сообщила, что туристический поток по России в 2023 году может достигнуть 72 млн человек, сообщает «Радиоточка НСН».

