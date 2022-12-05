9.12.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Время возвращать долги. Как бороться с массовой закредитованностью населения?».

В середине 2022 года размер долга российских граждан перед банками перевалил за 25 триллионов рублей, увеличившись за год почти на полтора триллиона. Еще к началу года уровень закредитованности населения подрос с 49% до 55% - именно такая доля заемщиков влезает в новые долги, чтобы расплатиться по старым. Но наиболее рьяные любители кредитоваться на эти цели отдают до 80% заработка. Закредитованность населения вынудила Банк России установить с 1 января 2023 года прямые ограничения на выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями. По данным Федресурса, в первой половине 2022 года 121 313 россиян были признаны банкротами.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Каковы основные причины роста закредитованности россиян?

По каким кредитам самые большие просрочки в выплатах?

Как сегодня банки регулируют вопросы по просрочкам?

Как сегодня гражданам вырваться из кредитной кабалы?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

