«Кошмарят людей»: Депутат Кирьянов рассказал об успехах в борьбе с коллекторами

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН рассказал, что ФССП будет вести реестр кредитных и микрофинансовых организаций. Эти структуры будут ограничены в своей деятельности: чтобы не было давления на должника.

«Представитель Минюста сказал в Госдуме, что за последний отчетный период получено 32 тысячи жалоб, связанных с возвратом просроченной задолженности – то есть на тех, кто взыскивает с них долг. И 80% этих жалоб приходится на банки и микрофинансовые организации. Мы добились того, чтобы коллекторские агентства прекратили кошмарить людей, хотя некоторые факты остаются, и на них приходится 20% жалоб», - отметил он.

По его словам, к работе будет подключен и искусственный интеллект, а все общение с должником будет фиксироваться.

«Остальная часть нуждается в регулировании. ФССП будет вести реестр таких кредитных и микрофинансовых организаций, и все эти структуры будут ограничены в своей деятельности: чтобы не было давления на должника, огромного количества звонков, чтобы звонили третьим лицам. Появится обязанность записывать все сообщения – и голосовые, и текстовые, в процессе общения с должником. Появится «интеллектуальный агент» - подключим искусственный интеллект. Не будет допускаться прямое взаимодействие с должником, если должник на это не согласен», - добавил он.

Разрабатывается законопроект о передаче ФССП контроля за кредитными и микрофинансовыми организациями в части взыскания долгах, сообщил Артем Кирьянов ранее в пресс-центре НСН.

