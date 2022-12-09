«Кошмарят людей»: Депутат Кирьянов рассказал об успехах в борьбе с коллекторами
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике отметил, что новый законопроект запретит «давить» на должника.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН рассказал, что ФССП будет вести реестр кредитных и микрофинансовых организаций. Эти структуры будут ограничены в своей деятельности: чтобы не было давления на должника.
«Представитель Минюста сказал в Госдуме, что за последний отчетный период получено 32 тысячи жалоб, связанных с возвратом просроченной задолженности – то есть на тех, кто взыскивает с них долг. И 80% этих жалоб приходится на банки и микрофинансовые организации. Мы добились того, чтобы коллекторские агентства прекратили кошмарить людей, хотя некоторые факты остаются, и на них приходится 20% жалоб», - отметил он.
По его словам, к работе будет подключен и искусственный интеллект, а все общение с должником будет фиксироваться.
«Остальная часть нуждается в регулировании. ФССП будет вести реестр таких кредитных и микрофинансовых организаций, и все эти структуры будут ограничены в своей деятельности: чтобы не было давления на должника, огромного количества звонков, чтобы звонили третьим лицам. Появится обязанность записывать все сообщения – и голосовые, и текстовые, в процессе общения с должником. Появится «интеллектуальный агент» - подключим искусственный интеллект. Не будет допускаться прямое взаимодействие с должником, если должник на это не согласен», - добавил он.
Разрабатывается законопроект о передаче ФССП контроля за кредитными и микрофинансовыми организациями в части взыскания долгах, сообщил Артем Кирьянов ранее в пресс-центре НСН.
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