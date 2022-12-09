В Госдуме анонсировали законопроект по борьбе с закредитованностью населения

Разрабатывается законопроект о передаче ФССП контроля за кредитными и микрофинансовыми организациями в части взыскания долгах, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Россияне берут взаймы если не больше, то, как мне кажется, чаще. Люди чувствуют себя достаточно напряженно. И в этом связи мы обсуждаем законопроект о передаче ФССП контроля за кредитными и микрофинансовыми организациями в части взыскания долгах. 6 декабря мы приняли решение по первому чтению. Человек может оказаться в трудной жизненной ситуации, нужно разговаривать о том, что реструктуризировать долг, чтобы уменьшить, возможно, процент. Это будет помогать не только человеку, но и кредиторам, которые эти деньги дают. В таком случае в перспективе человек может справиться со своими долговыми обязательствами», - рассказал он.

В середине 2022 года размер долга российских граждан перед банками перевалил за 25 триллионов рублей, увеличившись за год почти на полтора триллиона. Еще к началу года уровень закредитованности населения подрос с 49% до 55% - именно такая доля заемщиков влезает в новые долги, чтобы расплатиться по старым.

Закредитованность населения вынудила Банк России установить с 1 января 2023 года прямые ограничения на выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями.

