«Исторический максимум»: В Ассоциации банков рассказали, на что россияне берут кредиты

Гарегин Тосунян отметил, что рост задолженности россиян перед банками увеличился на 7% с начала года. Меньше всего россиян сегодня «интересует» ипотека. 

Рост задолженности россиян перед банками увеличился на 7% с начала года, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«Статистика - вещь лукавая. У меня свои цифры, они могут не совпадать. Задолженность россиян перед банками на 1 ноября достигла своего исторического максимума. Это 26,2 трлн рублей. И, по моим данным, рост с начала года составил 7%», - сказал он в пресс-центре НСН.

Он также отметил, что растет доля необеспеченных потребительских кредитов с долговой нагрузкой более 80%.

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«Важен показатель долговой нагрузки, чтобы она не съедала весь доход. Доля необеспеченных потребительских кредитов с долговой нагрузкой более 80% составила 28% во втором квартале этого года, а уже в третьем квартале она составила 32%. Это то, что вызывает обеспокоенность у всех. Доля займов МФО с показателем долговой нагрузки более 80% составила 38% в первом квартале - еще более высокий показатель, и 41% во втором квартале. Объем пророченной задолженности, по моим данным, продолжает расти и составляет более одного триллиона рублей – впервые в июне мы перевалили за эту отметку. Это +13% с начала года. По сегментам это 14% - кредитные карты, 9% - это потребкредиты, автокредиты – 5,2%, и ипотека – 0,4%», - рассказал эксперт.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев назвал заявления о росте долговой нагрузки россиян мифом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Долги РоссиянКредитыБанки
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