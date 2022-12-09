«Исторический максимум»: В Ассоциации банков рассказали, на что россияне берут кредиты

Рост задолженности россиян перед банками увеличился на 7% с начала года, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«Статистика - вещь лукавая. У меня свои цифры, они могут не совпадать. Задолженность россиян перед банками на 1 ноября достигла своего исторического максимума. Это 26,2 трлн рублей. И, по моим данным, рост с начала года составил 7%», - сказал он в пресс-центре НСН.

Он также отметил, что растет доля необеспеченных потребительских кредитов с долговой нагрузкой более 80%.