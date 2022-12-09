В Госдуме предупредили о ловушке «кредит-залог» на рынке ипотеки
Артем Кирьянов отметил, что в Госдуму будут внесен законопроект, который не допустит появления новых проблемных ипотечников. Также это поможет самому рынку не зайти в тупик.
В следующем году в Госдуму будут внесен законопроект, который не допустит появления новых проблемных ипотечников, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Сегодня происходит заманивание людей в ловушку «кредит-залог», все эти рекламные ролики «Возьмите кредит под 0%...». Понятно, что это сыр в мышеловке. У вас просто будет завышена цена объекта недвижимости, и вы никогда не продадите его по той цене, за которую платите ипотеку. Регулятор, ЦБ эту проблему тоже видит. И Председатель Банка России пообещала Госдуме, что будет подготовлен ограничивающий такие вещи механизм. Так что я ожидаю внесения в следующем году законопроекта, который охладит рынок, не допустит появления новых проблемных ипотечников и не позволит рынку ипотеки зайти в тупик», - сказал он.
Доходы населения упадут по итогам года на 6,8%, а рост потребительских цен в ноябре составил 12%, заявил ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
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