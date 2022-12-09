Коллекторы призвали контролировать банки при взыскании задолженностей
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что регулирование в отрасли должно быть единообразным.
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН заявил, что регулирование в отрасли при взысканиях задолженностей с клиентов должно быть единообразным.
«Господин Кирьянов говорил о ситуации с жалобами на взыскания. Я приведу цифры ФССП по количеству возбужденных административных производств в рамках статьи 14.57 (КоАП – о нарушениях интересов физлиц при возвращении задолженности – прим. НСН). На банки за весь прошлый год было 123 административных дела, в этом году за 9 месяцев – 1097, чуть ли не в девять раз. При этом по коллекторским организациям в прошлом году таких дел было возбуждено 1205, то в этом году – 531 за девять месяцев. Поэтому – да: нужно, чтобы регулирование было единообразным, чтобы надзор был в одном месте, чтобы правила были одинаковыми. Когда нам говорят, что коллекторы обязаны хранить записи разговоров три года, микрофинансисты – полгода, а банкиры – вообще не обязаны, мне хочется спросить: когда человек жалуется, что ему нахамили во время телефонного разговора, как доказать, что не нахамили? Может быть, человек врет. Докажите, предъявите запись!», - отметил он.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН рассказал, что ФССП будет вести реестр кредитных и микрофинансовых организаций. Эти структуры будут ограничены в своей деятельности: чтобы не было давления на должника.
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