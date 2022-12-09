«Шок и осознанность»: Россияне опасаются брать новые кредиты
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что долговая нагрузка населения в этом году снизилась.
Заявления о росте долговой нагрузки россиян являются мифом, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН.
«По данным ЦБ за первое полугодие, уровень долговой нагрузки населения снизился с 11,4% до 11,2%. Эти же цифры остаются актуальными и по прошествии 9 месяцев. Несмотря на снижение доходов в некоторых сегментах населения, долговая нагрузка не выросла. Почему? Первое: люди стали более осознанно относиться к тому, чтобы взять средства в кредит. Второе: они гораздо точнее оценивают, сколько им нужно. И третье - мы видели такое уже в 2020 году: когда происходит некоторый шок, у людей снижаются не только доходы, но и расходы. Доходы снизились на N, а расходы – на 2N. И люди начали использовать излишние средства на погашение задолженности», - объяснил он.
При этом он также рассказал, что не только банки снизили выдачи кредитов, но и МФО.
«Поменялось поведение клиентов, и соответственно изменился андеррайтинг – оценка платежеспособности клиентов со стороны кредиторов. Все говорят, что банки снизили выдачи кредитов, а МФО – увеличили. Это лукавые цифры! До сих пор уровень выдачи в микрофинансовых организациях не вырос на уровень февраля, 7-8 недель года», - добавил эксперт.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН рассказал, что ФССП будет вести реестр кредитных и микрофинансовых организаций.
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