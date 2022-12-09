«Рост на 41%»: Названы регионы с рекордным числом банкротств среди граждан

в 96% случаев инициаторами банкротства являются сами граждане, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«Что касается судебных банкротств, то здесь за девять месяцев рост на 78% в сравнение с аналогичным периодом 2020 года, по сравнению с 2021 годом – рост на 41%. За январь-сентябрь этого года 194 тысячи граждан были признаны банкротом с различными процедурами реализации имущества. Причем в 96% случаев инициаторами банкротства были сами граждане. Рекордмсены по числу банкротств – Краснодарский край, Московская область и Москва», - рассказал он.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев назвал заявления о росте долговой нагрузки россиян мифом.

