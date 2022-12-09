«Рост на 41%»: Названы регионы с рекордным числом банкротств среди граждан
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил, что в 96% случаев инициаторами являются сами граждане.
в 96% случаев инициаторами банкротства являются сами граждане, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Что касается судебных банкротств, то здесь за девять месяцев рост на 78% в сравнение с аналогичным периодом 2020 года, по сравнению с 2021 годом – рост на 41%. За январь-сентябрь этого года 194 тысячи граждан были признаны банкротом с различными процедурами реализации имущества. Причем в 96% случаев инициаторами банкротства были сами граждане. Рекордмсены по числу банкротств – Краснодарский край, Московская область и Москва», - рассказал он.
Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев назвал заявления о росте долговой нагрузки россиян мифом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- США разрешили банкам Казахстана обслуживать карты «Мир»
- Лукашенко пришел на саммит ЕАЭС пешком из-за сломавшегося Mercedes
- Путин заявил о глобальных угрозах и сдвигах в развитии многополярного мира
- Путин: Запад использует украинцев как пушечное мясо и таран против России
- Песков заявил, что обмен Бута не означает улучшение отношений России и США
- Открытое горение в ТЦ «МЕГА Химки» ликвидировали
- В Госдуме предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет
- Роскачество допустило увеличение остаточных сроков годности
- СМИ: Жители Польши начали готовиться к вооруженному конфликту с Россией
- Стала известна предварительная причина пожара в ТЦ «Мега Химки»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru