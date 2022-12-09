«Никакого спокойствия»: Академик РАН заявил о рекордном росте потребительских цен

Доходы населения упадут по итогам года на 6,8%, а рост потребительских цен в ноябре составил 12%, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«В сравнении с тем, что могло бы быть и чем мы могли представить себе в марте-апреле, ситуация остается достаточно устойчивой. Но говорить об этом с полным оптимизмом было бы несерьезно. Так, доходы населения в третьем квартале снизились на 3% год к году и, по прогнозам Минэкономики, по итогам года упадут на 6,8%. Наблюдается рекордный рост потребительских цен и инфляции на ноябрь он составил 12%. Общая картина состояния рынка, конечно, лучше весенних ожиданий, но она не внушает никакого спокойствия. Конечно, все будет зависеть от ситуации в экономике, а она не самая благостная», - рассказал он.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев назвал заявления о росте долговой нагрузки россиян мифом.

