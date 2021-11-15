18.11.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Воруют лес. Китай нелегально забирает у России природные ресурсы»





Правозащитники уже на протяжении нескольких лет бьют тревогу из-за вывоза российского леса в Китай. На днях глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России остро стоит проблема вывоза из страны краснокнижных природных ресурсов, значительную часть которых переправляют в Китай. Самыми популярными запросами чиновница назвала запросы на перемещение кабарги, шишки сосновой и гриба чаги. Однако, вывоз природных ресурсов России еще носит и нелегальный характер в большинстве случаев, например, по сообщениям СМИ из Красноярского края в Китай за последние 3 года незаконно вывезено древесины на 260 млн рублей. Резонансным также стало недавнее дело о крупной контрабанде в Республике Бурятия, откуда в Поднебесную вывезли лесоматериалы с общим ущербом свыше 4,8 млн рублей.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Каковы на сегодняшний день масштабы хищения природных ресурсов России?

Как решить проблему нелегального вывоза природных ископаемых в Китай?

Кто контролирует допустимые нормы вывоза из страны?

Какую ответственность несут «природные» контрабандисты?

Какие возможны климатические последствия, если ситуация не изменится в ближайшие 5-10 лет?

Каких результатов удалось достичь Суперзвезде Сергею Звереву с его акциями по защите природы?

Участники пресс-конференции:

Кандидат в депутаты, Суперзвезда Сергей Зверев;

Председатель общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов;

Исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности, руководитель исследований по проекту «Экология России» Владислав Жуков.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

