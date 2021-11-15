18.11.2021 в 12.00 состоится пресс-конференция, посвященная нелегальному вывозу природных ресурсов России в Китай.
18.11.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Воруют лес. Китай нелегально забирает у России природные ресурсы»
Правозащитники уже на протяжении нескольких лет бьют тревогу из-за вывоза российского леса в Китай. На днях глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России остро стоит проблема вывоза из страны краснокнижных природных ресурсов, значительную часть которых переправляют в Китай. Самыми популярными запросами чиновница назвала запросы на перемещение кабарги, шишки сосновой и гриба чаги. Однако, вывоз природных ресурсов России еще носит и нелегальный характер в большинстве случаев, например, по сообщениям СМИ из Красноярского края в Китай за последние 3 года незаконно вывезено древесины на 260 млн рублей. Резонансным также стало недавнее дело о крупной контрабанде в Республике Бурятия, откуда в Поднебесную вывезли лесоматериалы с общим ущербом свыше 4,8 млн рублей.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Каковы на сегодняшний день масштабы хищения природных ресурсов России?
- Как решить проблему нелегального вывоза природных ископаемых в Китай?
- Кто контролирует допустимые нормы вывоза из страны?
- Какую ответственность несут «природные» контрабандисты?
- Какие возможны климатические последствия, если ситуация не изменится в ближайшие 5-10 лет?
- Каких результатов удалось достичь Суперзвезде Сергею Звереву с его акциями по защите природы?
Участники пресс-конференции:
- Кандидат в депутаты, Суперзвезда Сергей Зверев;
- Председатель общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов;
- Исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности, руководитель исследований по проекту «Экология России» Владислав Жуков.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8