Эксперт Совфеда назвал масштабы незаконной вырубки леса в России
Владислав Жуков отметил, что речь идет о сотнях гектар леса.
Проблема незаконной вырубки и вывоза российских лесов уже является исторической, заявил член Общественного Совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков в пресс-центре НСН.
«Это достаточно острая, объемная и исторически сложившаяся проблема. У нас страна настолько богата и полезными ископаемыми, и возобновляемым ресурсом, который мы называем лес. Мы действительно экологический донор планеты, у нас самая большая масса лесов. К сожалению, лет 10 назад на Невском экологическом конгрессе уже докладывали о том, что эти делянки, которые не входят в состав плановых порубок и заготовок, представляют из себя не десятки, а сотни гектар. Это огромные пространства, которые были утрачены», - отметил Жуков.
Жители Иркутской области жалуются на незаконную вырубку леса китайскими компаниями, заявил кандидат в депутаты, суперзвезда Сергей Зверев в пресс-центре НСН ранее.
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