Сергей Зверев: Китай после вырубки леса в Иркутске оставляет пустыню
По его словам, законодательcтво о вырубке леса распространяется на местных жителей, но не на китайские компании.
Жители Иркутской области жалуются на незаконную вырубку леса китайскими компаниями, заявил кандидат в депутаты, суперзвезда Сергей Зверев в пресс-центре НСН.
«Я об этом знаю от местных. Им дают какую-то территорию, после китайцев там вообще ничего не растет лет десять, а то и больше, они даже почву вывозят. Там остается просто глина, песок. Вы понимаете, что это богатейшая почва? Все уходит, они убирают все, остается пустыня, пни. Местные рассказывают, что незаконная вырубка происходит средь белого дня, вывозят, никто не трогает. Если местный срубит дерево, его посадят, а когда миллионами, триллионами - welcome», - рассказал Зверев.
Правозащитники уже на протяжении нескольких лет бьют тревогу из-за вывоза российского леса в Китай. На днях глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России остро стоит проблема вывоза из страны краснокнижных природных ресурсов.
По сообщениям СМИ из Красноярского края в Китай за последние 3 года незаконно вывезено древесины на 260 миллионов рублей.
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