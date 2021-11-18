Сергей Зверев: Китай после вырубки леса в Иркутске оставляет пустыню

Правозащитники уже на протяжении нескольких лет бьют тревогу из-за вывоза российского леса в Китай. На днях глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России остро стоит проблема вывоза из страны краснокнижных природных ресурсов.

По сообщениям СМИ из Красноярского края в Китай за последние 3 года незаконно вывезено древесины на 260 миллионов рублей.

