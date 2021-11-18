Сергей Зверев: Мало закрыть завод, надо думать об экологии

Необходимо думать об экологии регионов, а не зарабатывать деньги на строительстве заводов, заявил «Радиоточке НСН» кандидат в депутаты, стилист и экоактивист Сергей Зверев.

«У меня был пикет, потом было два суда. После пикета сразу вся информация вскрылась. Я вышел потом в прямой эфир с прямым обращением к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой закрыть этот завод. На следующий день завод закрыли. Мы даже не поверили, приехали посмотреть. Действительно закрыт, но этого мало. Надо думать, что вокруг, ведь это место, которое трогать вообще нельзя. Не надо воспринимать это как чистый бизнес, взять, заработать, хапнуть кому-то в карман. На этом месте нельзя строить, это перекресток, птицы туда слетаются каждую весну, гнездятся там, веками они слетаются туда, редчайшие птицы, краснокнижные», - отметил Зверев.

В 2019 году Сергей Зверев появился на Красной площади с плакатом, выступая против строительства на озере Байкал заводов по розливу воды. Планировалось, что предприятия будут выпускать до 528 тысяч литров воды в сутки и экспортировать ее в Китай, а также регионы России.

