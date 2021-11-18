Сергей Зверев призвал покупать искусственную елку на Новый год
В преддверии праздников стилист и экоактивист рассказал в пресс-центре НСН о елке, которую с детства наряжает на Новый год.
Стилист и экоактивист Сергей Зверев заявил «Радиоточке НСН», что каждый год наряжает искусственную новогоднюю елку, которая у него еще с детства.
«У меня есть возможность поздравить всех с наступающими праздниками, сейчас елку поставишь, и уже праздники начались. Моей елке уже, наверное, 50 лет. Она у меня с детства, мы ее только наряжаем, снимаем игрушки, опять наряжаем, опять снимаем игрушки. Вид у нее, будто она настоящая», - поделился он.
Ранее в пресс-центре НСН Сергей Зверев рассказал о проблеме вырубки лесов в Иркутской области. По его словам, речь идет о китайских компаниях, которые беспрепятственно вывозят российский лес.
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