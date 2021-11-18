Сергей Зверев призвал покупать искусственную елку на Новый год

Стилист и экоактивист Сергей Зверев заявил «Радиоточке НСН», что каждый год наряжает искусственную новогоднюю елку, которая у него еще с детства.

«У меня есть возможность поздравить всех с наступающими праздниками, сейчас елку поставишь, и уже праздники начались. Моей елке уже, наверное, 50 лет. Она у меня с детства, мы ее только наряжаем, снимаем игрушки, опять наряжаем, опять снимаем игрушки. Вид у нее, будто она настоящая», - поделился он.

Ранее в пресс-центре НСН Сергей Зверев рассказал о проблеме вырубки лесов в Иркутской области. По его словам, речь идет о китайских компаниях, которые беспрепятственно вывозят российский лес.

