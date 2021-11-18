Сергей Зверев призвал обрабатывать деревья в России, а не за рубежом

Деревообработка должна производиться внутри страны и обеспечивать людям десятки тысяч рабочих мест, заявил кандидат в депутаты, суперзвезда Сергей Зверев в пресс-центре НСН.

«Народ предлагает, пишут, что деревообработка должна быть в России, потому что это десятки тысяч рабочих мест. Вот представляете, увозят наше достояние туда, потом втридорога покупают его обратно. При том, что свои безработные. В Китае нельзя ничего вырубать, у них такой закон», - посетовал он.

Миллионы кубометров леса зачастую вывозится заграницу на законных основаниях из-за несовершенства правовой базы, заявил председатель общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов в пресс-центре НСН ранее.

