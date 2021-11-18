Сергей Зверев призвал обрабатывать деревья в России, а не за рубежом
По его словам, это не только выгоднее в экономическом плане, но и необходимо с точки зрения создания новых рабочих мест.
Деревообработка должна производиться внутри страны и обеспечивать людям десятки тысяч рабочих мест, заявил кандидат в депутаты, суперзвезда Сергей Зверев в пресс-центре НСН.
«Народ предлагает, пишут, что деревообработка должна быть в России, потому что это десятки тысяч рабочих мест. Вот представляете, увозят наше достояние туда, потом втридорога покупают его обратно. При том, что свои безработные. В Китае нельзя ничего вырубать, у них такой закон», - посетовал он.
Миллионы кубометров леса зачастую вывозится заграницу на законных основаниях из-за несовершенства правовой базы, заявил председатель общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов в пресс-центре НСН ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Песков рассказал о скором визите Путина в Индию
- В отношении крымского министра культуры начали следственные действия
- Верховная Рада Украины разрешила пограничникам применять оружие
- Песков: Путин сам сообщит, когда ревакцинируется от COVID-19
- Рашкин: Представление Генпрокуратуры предусматривает частичное снятие неприкосновенности
- Умер экс-замглавы МИД, бывший посол в Японии Александр Лосюков
- Путин проведет встречу с президентом Узбекистана
- Подозреваемого в педофилии депутата Самсонова увезли из суда на скорой
- Зобнин попросил «Спартак» уменьшить ему зарплату
- СМИ назвали достаточный уровень антител для получения QR-кода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru