Сергей Зверев призвал обрабатывать деревья в России, а не за рубежом

По его словам, это не только выгоднее в экономическом плане, но и необходимо с точки зрения создания новых рабочих мест. 

Деревообработка должна производиться внутри страны и обеспечивать людям десятки тысяч рабочих мест, заявил кандидат в депутаты, суперзвезда Сергей Зверев в пресс-центре НСН.

«Народ предлагает, пишут, что деревообработка должна быть в России, потому что это десятки тысяч рабочих мест. Вот представляете, увозят наше достояние туда, потом втридорога покупают его обратно. При том, что свои безработные. В Китае нельзя ничего вырубать, у них такой закон», - посетовал он.

Миллионы кубометров леса зачастую вывозится заграницу на законных основаниях из-за несовершенства правовой базы, заявил председатель общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов в пресс-центре НСН ранее.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Сергей ЗверевЛес
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры