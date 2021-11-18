Глава совета при Лесхозе: Серый рынок – это 20% от легальной рубки леса

Миллионы кубометров леса зачастую вывозятся заграницу на законных основаниях из-за несовершенства правовой базы, заявил председатель общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов в пресс-центре НСН.

«Совет Федерации проводил исследование, сколько у нас составляет серый рынок. И пришли к выводу, что это примерно 20% от легальной рубки. Это 40-50 миллионов кубических метров. У нас 80% население – от бедного к нищему. Но люди едут, видят, что что-то лежит, его тут же поймали, а отраслевая промышленность – это бизнес. У нас идет ужесточение наказания против людей, которые выживают, а остальные миллионы кубометров, которые кроются в несовершенстве законодательства, везут вагонами рядышком», - подчеркнул Морозов.

Проблема незаконной вырубки и вывоза российских лесов уже является исторической и его необходимо решать путем ужесточения контроля, заявил член Общественного Совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков в пресс-центре НСН ранее.

