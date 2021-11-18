Сергей Зверев: Как хорошо, что я не прошел в Госдуму!
Шоумен признался, что рад отстаивать интересы граждан и без статуса депутата, поблагодарив население за поддержку.
Депутаты сейчас зачастую воспринимаются населением как преступники, заявил бывший кандидат в депутаты, стилист и экоактивист Сергей Зверев «Радиоточке НСН».
«У нас депутаты в народе воспринимаются как преступники, которые против народа. Я еще думаю: господи, как хорошо, что я не прошел в депутаты, набрав большее количество голосов. Я набрал голосов больше всех, Иркутск - город маленький, об этом мне рассказывали люди, которые были на местах, когда шло голосование. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживал, всем, кто не опускает руки и продолжает бороться. Эти люди очень переживают за нашу природу, за нашу родину», - рассказал Зверев.
Ранее Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что деревообработка должна производиться внутри страны и обеспечивать людям десятки тысяч рабочих мест.
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