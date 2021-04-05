6.04.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Война в Донбассе. Украина и США против России»

На протяжении последней недели конфликт на Донбассе получил настолько стремительное развитие, что сегодня к границам зоны конфликта, и Россия, и Украина подтягивают войска и тяжёлую технику. В ДНР заявили об ожиданиях и надеждах на российскую помощь, а также об опасности полномасштабного наступления ВСУ в ближайшие недели. А по свежим данным от мониторинговой миссии ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня в ЛНР возросло в десять раз. Так, по данным Следственного комитета России, в результате обстрела украинскими военным гражданских объектов в ДНР, погиб ребёнок, в связи с чем СКР возбудил уголовное дело о применении запрещённых методов в вооружённом конфликте. Ситуация обостряется также в связи с позицией США, поддерживающих действия Киева и оппонирующих России.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о возможных рисках и масштабах эскалации конфликта на Донбассе, а также обсудят возможные последствия для России.

Участники пресс-конференции:

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков;

Политолог, профессор РУДН, доктор исторических наук Владимир Блохин.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

