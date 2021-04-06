Стрелков рассказал, сколько продлится война с Украиной
Экс-министр обороны ДНР призвал «освободить» Новороссию и объяснил, почему для полной победы брать Киев не обязательно.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в ходе пресс-конференции НСН высказал мнение, что России не обязательно брать Киев, чтобы раз и навсегда исключить вероятность войны с Украиной.
«Если вести войну в полную силу, а левую руку не привяжут к телу, чтобы она не работала, а драться будут не несколькими пальцами, а во всю мощь, то даже с учетом хорошей подготовки Украины к войне в течение месяца можно решить вопрос с украинской армией и со всей украинской государственностью. Для этого не нужно захватывать Киев, а нужно просто освободить Новороссию, где часть населения все еще восприимчива к идеям воссоединения с Россией. Без Новороссии, Харькова, Одессы, Херсона, Николаева Украина больше никогда не сможет воевать с Россией», - сказал Стрелков.
Стрелков полагает, что воевать с украинской армией на уничтожение не надо, но следует вынудить украинцев сложить оружие.
Ранее Стрелков заявил на пресс-конференции НСН, что если Россия не даст отпор Украине в Донбассе, то следующим на прицеле украинских силовиков окажется Крым.
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