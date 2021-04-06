Стрелков рассказал, сколько продлится война с Украиной

«Если вести войну в полную силу, а левую руку не привяжут к телу, чтобы она не работала, а драться будут не несколькими пальцами, а во всю мощь, то даже с учетом хорошей подготовки Украины к войне в течение месяца можно решить вопрос с украинской армией и со всей украинской государственностью. Для этого не нужно захватывать Киев, а нужно просто освободить Новороссию, где часть населения все еще восприимчива к идеям воссоединения с Россией. Без Новороссии, Харькова, Одессы, Херсона, Николаева Украина больше никогда не сможет воевать с Россией», - сказал Стрелков.

Стрелков полагает, что воевать с украинской армией на уничтожение не надо, но следует вынудить украинцев сложить оружие.

Ранее Стрелков заявил на пресс-конференции НСН, что если Россия не даст отпор Украине в Донбассе, то следующим на прицеле украинских силовиков окажется Крым.

