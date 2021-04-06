Ржавый нож против России. Стрелков рассказал, чего ждать от войны в Донбассе

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что война в Донбассе может стать лишь началом больших проблем для России.

«В случае использования ржавого украинского ножа против России США только выиграют, а украинских солдат им не жалко от слова совсем», - сказал Стрелков.

Он добавил, что в случае начала масштабной войны на Донбассе это станет поводом для масштабных санкций против России и ряда действий против нее на других театрах – Сирия, Кавказский регион и другие.

Ранее Стрелков заявил на пресс-конференции НСН, что если Россия не даст отпор Украине в Донбассе, то следующим на прицеле украинских силовиков окажется Крым.

