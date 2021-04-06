Стрелков не исключил сдачу Донбасса Россией
Экс-министр обороны ДНР рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что не исключает капитуляции России в Донбассе.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что не исключает капитуляции России в Донбассе.
«Мы сейчас не можем говорить о размахе военных действий, потому что не знаем, какое решение принято в Кремле. Если будет продолжена политика пассивного реагирования, то это сведется к долгой нудной ничего не решающей кровавой бойне только на территории Донбасса. Не могу исключить варианта с капитуляцией Кремля, то есть вариант, когда разгром республик не встретит понимания, как принято говорить, и на них свалят вину за это поражение, типа они сами не захотели себя защищать», - сказал Стрелков.
По словам бывшего главы Минобороны ДНР, войну эту России нужно провести быстро и решительно.
«Для того, чтобы война была как можно более короткой, ее нужно провести решительно и быстро, стремясь одержать победу, а не думая о том, как это будет выглядеть в глазах разнообразных партнеров», - заключил он.
Ранее стрелков рассказал, что если Россия не даст отпор Украине в Донбассе, то следующим на прицеле украинских силовиков окажется Крым.
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