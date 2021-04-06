Стрелков предсказал войну за Крым
Она начнётся, если Россия не отстоит Донбасс, уверен бывший министр обороны ДНР.
Если Россия не даст отпор Украине в Донбассе, то следующим на прицеле украинских силовиков окажется Крым, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в ходе пресс-конференции НСН во вторник, 6 апреля.
«Разумной альтернативы защите Донбасса у Российской Федерации и у Кремля нет. Если Донбасс будет сдан без боя, к чему США фактически понуждают Кремль, то это не даст ровным счётом ничего. Это позволит получить чрезвычайно кратковременную отсрочку перед тем, как Украина развяжет более или менее серьёзные боевые действия на Крымском направлении. Эта отсрочка только ухудшит позиции в предстоящей войне: что Украина будет воевать с РФ не только за Донбасс, но и за Крым – в этом можно не сомневаться», - заявил Стрелков.
По его мнению, Украина сейчас лучше готова к войне, поскольку готовилась к ней ещё с января. Российская Федерация начала демонстративно стягивать силы к украинской границе только в марте, отметил Стрелков. Однако у Москвы и самопровозглашенных республик Донбасса пока есть фора в одну-две недели: ВСУ не решатся идти в бой, пока не завершится весенняя распутица, считает экс-министр обороны ДНР.
Ранее в Донецке признались, что в свете возможного наступления ВСУ «надеются и ожидают» помощи от России.
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