Стрелков предсказал войну за Крым

По его мнению, Украина сейчас лучше готова к войне, поскольку готовилась к ней ещё с января. Российская Федерация начала демонстративно стягивать силы к украинской границе только в марте, отметил Стрелков. Однако у Москвы и самопровозглашенных республик Донбасса пока есть фора в одну-две недели: ВСУ не решатся идти в бой, пока не завершится весенняя распутица, считает экс-министр обороны ДНР.

Ранее в Донецке признались, что в свете возможного наступления ВСУ «надеются и ожидают» помощи от России.

