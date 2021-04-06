Политолог назвал бездарной политику России на Украине

Политолог, профессор РУДН, доктор исторических наук Владимир Блохин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что Россия должна признать республики Донбасса.

«Других вариантов нет, мы обязаны это сделать. Иначе это будет воспринято как предательство. Пока еще в Россию верят. Это моральный императив российской власти в целом и президента Путина в частности. Без реальной поддержки русского населения никакого будущего Россия не имеет вообще», - заявил Блохин.

Он назвал бездарной политику России в отношении Украины.

«Если вспомнить "блистательное" пребывание Виктора Степановича Черномырдина в качестве посла или господина Зурабова, то наши интересы на Украине не были серьезно продуманы и представлены», - посетовал эксперт.

По его словам, в настоящее время дипломатических мер реагирования уже недостаточно.

