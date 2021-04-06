Политолог назвал бездарной политику России на Украине
Доктор исторических наук Владимир Блохин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что Россия должна признать республики Донбасса.
Политолог, профессор РУДН, доктор исторических наук Владимир Блохин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что Россия должна признать республики Донбасса.
«Других вариантов нет, мы обязаны это сделать. Иначе это будет воспринято как предательство. Пока еще в Россию верят. Это моральный императив российской власти в целом и президента Путина в частности. Без реальной поддержки русского населения никакого будущего Россия не имеет вообще», - заявил Блохин.
Он назвал бездарной политику России в отношении Украины.
«Если вспомнить "блистательное" пребывание Виктора Степановича Черномырдина в качестве посла или господина Зурабова, то наши интересы на Украине не были серьезно продуманы и представлены», - посетовал эксперт.
По его словам, в настоящее время дипломатических мер реагирования уже недостаточно.
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