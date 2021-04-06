Война за лидерство США. В России объяснили смысл конфликта в Донбассе

Война на Украине обусловлена борьбой США за мировое лидерство, заявил в ходе пресс-конференции НСН политолог, профессор РУДН Владимир Блохин.

«Война в Донбассе неизбежна, так как в США сегодня у власти крайне агрессивная часть элиты, неоконсерваторы, которые осознают утрату Америкой глобального лидерства и они хотят переломить ситуацию в кратчайшие сроки. Для этого надо устранить Россию как геополитического конкурента, потом ставится задача в отношении Китая. Для этого будут применяться технологии гибридных войн. Украина в этом ключе рассматривается как инструмент давления на Россию, ее ослабления и возможно, даже ликвидации. США выиграют от развязывания масштабной войны на Донбассе», - сказал он.

По его словам, США получат в ходе этой войны ослабление России, сплочение антироссийских сил по ее границам и приструнить ЕС, который не сможет воспрепятствовать американским планам. Это консолидация коллективного Запада под эгидой США, уверен эксперт.

«Американцы будут воевать с Россией до последнего украинца и вкладывать в Украину немалые ресурсы», - отметил профессор.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что все, что страны НАТО хотели сделать для Украины, они уже сделали. Это инструктаж, некоторая техника, которая закрывает узкие места, например радары контрбатарейной борьбы, некоторые образцы вооружения, те же "Джавелины". Так что все, с чем России предстоит столкнуться, там уже есть, сказал он, уточнив, что при серьезном обострении в Донбассе России придется полноценно участвовать в конфликте.

