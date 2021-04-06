Стрелков назвал возможный срок наступления Украины на Донбасс

На протяжении последней недели конфликт на Донбассе получил настолько стремительное развитие, что сегодня к границам зоны конфликта и Россия, и Украина подтягивают войска и тяжёлую технику. В ДНР заявили об ожиданиях и надеждах на российскую помощь, а также об опасности полномасштабного наступления ВСУ в ближайшие недели. По свежим данным от мониторинговой миссии ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня в ЛНР возросло в десять раз.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что пока что Украина больше готова к войне.

«Сейчас к войне больше готов Киев, они начали подготовку с января и стягивали к линии соприкосновения людей и вооружения. Сейчас у Киева есть фора в том, что у него фактически сосредоточение войск для наступления уже закончено», - отметил он.

Стрелков добавил, что у Киева готова и группировка, которая призвана отразить возможные контрудары с территории Крыма.

«Сосредоточения же российских войск начались примерно с марта – начала апреля, это ответные действия и это не ударные группировки, а батальонно-тактические группы, призванные, судя по расположению, оказать помощь ЛНР и ДНР, а также показать киевским партнерам, что такая помощь будет оказана и мотивировать их к отказу от наступления. Именно поэтому войска перебрасываются столь демонстративно и без всякой маскировки. Киев же в феврале-марте старался это делать незаметно», - объяснил он.

Стрелков полагает, что сейчас Киев просто ждет окончания распутицы, то есть благоприятных условий для наступления, потому что иначе быстрый прорыв невозможен. В этом есть возможность для России и республик Донбасса подготовиться – примерно 1-2 недели.

«Начнется ли оно непосредственно после окончания распутицы – я сказать не могу – я не посвящен в планы украинского Генштаба а российская разведка мне своих выводов тоже не докладывает, я исхожу из своей информации и данных СМИ», - заключил он.

