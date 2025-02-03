07.02.2025 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Весенние театральные премьеры: Куда идти и что смотреть».

Четверть россиян посещает театры несколько раз в год, следует из опроса ВЦИОМ. Об этом также свидетельствуют аншлаги во многих театрах и недоступность покупки билетов за 2-3 месяца в некоторых регионах России, например, в Волгограде. В январе-апреле 2024 года количество проданных билетов в театры продолжило рост — на 47% к тому же периоду 2023 года.



Кадровые перестановки в московских театрах в этом году критики называют самыми неожиданными решениями московского департамента культуры. Среди новинок в «Ленкоме» этой весной ожидается всего две премьеры: поставят спектакль по мотивам псевдодокументальной «Репетиции оркестра» Федерико Феллини и «Золотого теленка» по Ильфу и Петрову.



В Театре Эстрады им. Аркадия Райкина готовится необычный эксперимент: герои классических сюжетов, знакомые каждому с детства, примерят современные наряды, а к 80-летию Победы культурные площадки столицы готовят интересные проекты. МХТ имени Чехова покажет спектакль «Двадцать дней без войны», а Театр сатиры – «В бой идут одни старики». Помимо этого, в «Модерне» состоится премьера уникального мюзикла. В рамках него сцена театра на время превратится в необычное космическое пространство, где зрителей будут ждать захватывающие поединки, танцы и музыка.

Участники пресс-конференции:

Художественный руководитель Театра эстрады в Москве Геннадий Хазанов;

Художественный руководитель театра У Никитских ворот, драматург, режиссер Марк Розовский;

Директор Московского драматического театра «Человек», почетный работник культуры города Москвы Владимир Месхишвили;

Директор Театра Антона Чехова Ирина Григорьева;

Режиссер Данил Чащин.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие премьеры зрителям ожидать под конец зимы и весной 2025 года?

Планируются ли изменения в актерском составе?

Какие спектакли собирают сегодня аншлаги?

Как объединения театров или принадлежность к одному худ руку сказываются на репертуаре?

На сколько театры сегодня готовы ставить экспериментальные постановки?

Хватает ли сегодня хороших спектаклей в театрах? А кадров?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



