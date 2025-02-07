«Требуют откаты»: Хазанов вспомнил разговор с Чубайсом о меценатах

«Очень много лет назад тема с меценатством была поставлена во главу угла моего разговора с Анатолием Чубайсом. Он мне сказал, что никогда никакие меценаты законодательно у нас разрешены не будут. Потому что вы не знаете, сколько меценаты требуют от тех, кому они помогают. Это способ своровать деньги. Я плохо представляю, что в остальном мире меценат требует с человека, которому дал деньги, 50%. В России действовал закон, что бизнесмены часть налога могли переводить на культуру. Когда я спросил собеседника, почему он не хочет дать деньги в театр, ведь это зачтется в налоговой, он сказал, что это разные вещи. Так как у налоговиков свой план. И то, что переводится на культуру, у них не засчитывается. Тогда я в отчаянии спросил одного человека, сколько же процентов надо отдавать за помощь мецената, он посмеялся и ответил: "100%"», - рассказал он.

Ранее Геннадий Хазанов признался в пресс-центре НСН, что всегда хотел поставить на сцене Театра Эстрады благородный спектакль.

