«Требуют откаты»: Хазанов вспомнил разговор с Чубайсом о меценатах
Иногда меценаты требуют 100% «откат» за свою помощь, рассказал в пресс-центре НСН Геннадий Хазанов.
Художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН заявил, что однажды у него состоялся разговор с экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, который рассказал ему, почему меценатство никогда не будет узаконено в России.
«Очень много лет назад тема с меценатством была поставлена во главу угла моего разговора с Анатолием Чубайсом. Он мне сказал, что никогда никакие меценаты законодательно у нас разрешены не будут. Потому что вы не знаете, сколько меценаты требуют от тех, кому они помогают. Это способ своровать деньги. Я плохо представляю, что в остальном мире меценат требует с человека, которому дал деньги, 50%. В России действовал закон, что бизнесмены часть налога могли переводить на культуру. Когда я спросил собеседника, почему он не хочет дать деньги в театр, ведь это зачтется в налоговой, он сказал, что это разные вещи. Так как у налоговиков свой план. И то, что переводится на культуру, у них не засчитывается. Тогда я в отчаянии спросил одного человека, сколько же процентов надо отдавать за помощь мецената, он посмеялся и ответил: "100%"», - рассказал он.
Ранее Геннадий Хазанов признался в пресс-центре НСН, что всегда хотел поставить на сцене Театра Эстрады благородный спектакль.
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