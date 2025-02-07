Директор театра «Человек» Месхишвили рассказал о репертуаре на весну

Владимир Месхишвили рассказал НСН, что в театре «Человек» за последние три месяца появилось два новых спектакля.

Директор Московского драматического театра «Человек», почетный работник культуры города Москвы Владимир Месхишвили в пресс-центре НСН анонсировал новый спектакль в мае 2025 года.

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«Мы за последние три месяца выпустили две премьеры. Весной мы также планируем выпустить новый спектакль. Это будет постановка по пьесе Эжена Ионеско «Бред вдвоем», - рассказал Месхишвили.

В свою очередь художественный руководитель Театра эстрады в Москве Геннадий Хазанов выразил желание посетить этот спектакль, отметив, что сам хотел его поставить.

«Я с радостью приду, потому что я много лет хотел сделать сценический вариант этой пьесы. Больше 30 лет назад мы делали отдельный спектакль. Я очень хочу играть его вживую. Я заинтересовался! Мне очень интересно», - сказал собеседник НСН.

Ранее Хазанов, рассуждая о смысле своей должности в пресс-центре НСН, пошутил, что является худруком лишь унитазов и стен Театра эстрады.

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ФОТО: НСН
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