Директор театра «Человек» Месхишвили рассказал о репертуаре на весну

«Мы за последние три месяца выпустили две премьеры. Весной мы также планируем выпустить новый спектакль. Это будет постановка по пьесе Эжена Ионеско «Бред вдвоем», - рассказал Месхишвили.



В свою очередь художественный руководитель Театра эстрады в Москве Геннадий Хазанов выразил желание посетить этот спектакль, отметив, что сам хотел его поставить.



«Я с радостью приду, потому что я много лет хотел сделать сценический вариант этой пьесы. Больше 30 лет назад мы делали отдельный спектакль. Я очень хочу играть его вживую. Я заинтересовался! Мне очень интересно», - сказал собеседник НСН.

Ранее Хазанов, рассуждая о смысле своей должности в пресс-центре НСН, пошутил, что является худруком лишь унитазов и стен Театра эстрады.

