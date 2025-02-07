«По идее Хазанова»: Театр Чехова покажет спектакль об артистах фронтовых бригад

Геннадий Хазанов предложил поставить совместный с Театром Чехова спектакль об артистах фронтовых бригад, сказала в пресс-центре НСН Ирина Григорьева.

Директор Театра Антона Чехова Ирина Григорьева анонсировала в пресс-центре НСН спектакль, посвященный артистам-фронтовикам.

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«У Геннадия Хазанова родилась гениальная идея сделать совместный спектакль с Театром эстрады. Спектакль будет по пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье!». Эта пьеса об артистах, которые сами по себе не героические люди, но в определенной ситуации вдруг совершают какие-то невероятные поступки. Мы хотим посвятить этот спектакль всем артистам фронтовых бригад, которые во время Великой Отечественной войны были на фронте, помогали нашим бойцам. Для негосударственного театра спектакль из 10 персонажей - это сумасшедшая история, потому что обычно в наших спектаклях два-три человека», - сказала собеседница НСН.

Ранее новый худрук театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков сообщил, что в репертуаре театра будут сохранены культовые спектакли Захарова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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