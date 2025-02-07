«По идее Хазанова»: Театр Чехова покажет спектакль об артистах фронтовых бригад
7 февраля 202517:03
Александра Веснина
Геннадий Хазанов предложил поставить совместный с Театром Чехова спектакль об артистах фронтовых бригад, сказала в пресс-центре НСН Ирина Григорьева.
Директор Театра Антона Чехова Ирина Григорьева анонсировала в пресс-центре НСН спектакль, посвященный артистам-фронтовикам.
«У Геннадия Хазанова родилась гениальная идея сделать совместный спектакль с Театром эстрады. Спектакль будет по пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье!». Эта пьеса об артистах, которые сами по себе не героические люди, но в определенной ситуации вдруг совершают какие-то невероятные поступки. Мы хотим посвятить этот спектакль всем артистам фронтовых бригад, которые во время Великой Отечественной войны были на фронте, помогали нашим бойцам. Для негосударственного театра спектакль из 10 персонажей - это сумасшедшая история, потому что обычно в наших спектаклях два-три человека», - сказала собеседница НСН.
Ранее новый худрук театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков сообщил, что в репертуаре театра будут сохранены культовые спектакли Захарова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде трех россиян задержали за нелегальную работу в детских садах
- Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru