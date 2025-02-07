«Право надо заслужить»: Розовский заявил, что эксперимент в театре подходит не всем
В российских театрах всякую неумелость пытаются выдать за эксперимент, заявил в пресс-центре НСН Марк Розовский.
Экспериментами в театре могут заниматься только такие выдающиеся мастера, как Всеволод Мейерхольд и Евгений Вахтангов, заявил в пресс-центре НСН художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.
«Я не понимаю, что такое эксперимент в театре и зачем он нужен. Все 200 спектаклей, которые я поставил за свою жизнь, были не похожи ни друг на друга, ни на спектакли моих коллег. Это эксперимент! Все спектакли в меру экспериментальные. Магистральный путь развития театра переживаний и представлений, театра, обращенного к демократической публике, к полному залу, не может быть экспериментальным. Право на эксперимент надо заслужить! Экспериментом в театре должны заниматься выдающиеся мастера. Нужно быть Мейерхольдом и Вахтанговым, чтобы идти на эксперимент. А у нас всякая неумелость выдается за эксперимент», - сказал собеседник НСН.
Ранее Розовский в пресс-центре НСН рассказал, что следующий его спектакль «По ком звонит колокол» по одноименному роману Эрнеста Хемингуэя состоится в апреле 2025 года и заявил, что сегодня это произведение очень важно и актуально.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru