«Право надо заслужить»: Розовский заявил, что эксперимент в театре подходит не всем

«Я не понимаю, что такое эксперимент в театре и зачем он нужен. Все 200 спектаклей, которые я поставил за свою жизнь, были не похожи ни друг на друга, ни на спектакли моих коллег. Это эксперимент! Все спектакли в меру экспериментальные. Магистральный путь развития театра переживаний и представлений, театра, обращенного к демократической публике, к полному залу, не может быть экспериментальным. Право на эксперимент надо заслужить! Экспериментом в театре должны заниматься выдающиеся мастера. Нужно быть Мейерхольдом и Вахтанговым, чтобы идти на эксперимент. А у нас всякая неумелость выдается за эксперимент», - сказал собеседник НСН.

Ранее Розовский в пресс-центре НСН рассказал, что следующий его спектакль «По ком звонит колокол» по одноименному роману Эрнеста Хемингуэя состоится в апреле 2025 года и заявил, что сегодня это произведение очень важно и актуально.

