«Худрук унитазов»: Хазанов пошутил над своей должностью худрука Театра эстрады

Театр эстрады - открытая площадка Москвы, которая существует в арендном режиме, поэтому я лишь худрук стен и унитазов, сказал в пресс-центре НСН Геннадий Хазанов.

Художественный руководитель Театра эстрады в Москве Геннадий Хазанов, рассуждая о смысле своей должности в пресс-центре НСН, пошутил, что является худруком унитазов и стен Театра эстрады.

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«Я объявлен художественным руководителем Театра эстрады, однако, если быть честным, то я, скорее, художественный руководитель унитазов и стен Театра эстрады, потому что он существует в арендном режиме. Это было моё предложение, я на этом настаивал. Это открытая площадка Москвы! Прийти в театр, где сложившийся репертуар, своя труппа, вписаться, - непростая задача, разве что по выходным. Получается, играть этим людям свободные проекты негде. Театр эстрады в этом смысле очень удобная площадка», - сказал собеседник НСН.

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