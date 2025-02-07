«Встреча на небесах»: Хазанов анонсировал спектакль про Кобзона и Синатру

Геннадий Хазанов заявил НСН, что придумал серию спектаклей о покинувших мир артистах, первый будет о встрече Кобзона и Синатры на небесах.

Художественный руководитель Театра эстрады в Москве Геннадий Хазанов анонсировал в пресс-центре НСН серию спектаклей о людях, покинувших мир. Так, по словам худрука, первый спектакль из серии расскажет про встречу Иосифа Кобзона с американским певцом Фрэнком Синатрой.

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«Я придумал серию спектаклей под условным названием «Встреча на небесах». Первым проектом будет встреча Иосифа Кобзона и Фрэнка Синатры. Спектакль построен вокруг их встречи на небесах. Также я придумал еще появление там Никиты Хрущева», - сказал собеседник НСН.

Ранее Хазанов, рассуждая о смысле своей должности в пресс-центре НСН, пошутил, что является худруком лишь унитазов и стен Театра эстрады.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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