«Встреча на небесах»: Хазанов анонсировал спектакль про Кобзона и Синатру
7 февраля 202516:24
Александра Веснина
Геннадий Хазанов заявил НСН, что придумал серию спектаклей о покинувших мир артистах, первый будет о встрече Кобзона и Синатры на небесах.
Художественный руководитель Театра эстрады в Москве Геннадий Хазанов анонсировал в пресс-центре НСН серию спектаклей о людях, покинувших мир. Так, по словам худрука, первый спектакль из серии расскажет про встречу Иосифа Кобзона с американским певцом Фрэнком Синатрой.
«Я придумал серию спектаклей под условным названием «Встреча на небесах». Первым проектом будет встреча Иосифа Кобзона и Фрэнка Синатры. Спектакль построен вокруг их встречи на небесах. Также я придумал еще появление там Никиты Хрущева», - сказал собеседник НСН.
Ранее Хазанов, рассуждая о смысле своей должности в пресс-центре НСН, пошутил, что является худруком лишь унитазов и стен Театра эстрады.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru