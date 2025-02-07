«Не спектакль, а шоу!»: Хазанов выделил «Онегин-Блюз» среди театральных работ

Геннадий Хазанов признался в пресс-центре НСН, что всегда хотел поставить на сцене Театра эстрады благородный спектакль.

Художественный руководитель Театра эстрады в Москве Геннадий Хазанов признался в пресс-центре НСН, что не отслеживает все театральные премьеры в столице.

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«Довольно любопытная работа Виктора Крамера в Театре сатиры, которая была посвящена 100-летию театра. Это стоит посмотреть. Также очень рекомендую посмотреть в Театре эстрады работу Михаила Цитриняка под названием «Онегин-блюз». Это, скорее, не спектакль, а шоу! Это важно для Театра эстрады, у которого всегда фундаментом была, скажем прямо, не самая высококлассная литература. Мои проблемы на протяжении более чем 20 лет были связаны с желанием сделать что-то более благородное. Этот спектакль как раз из этого числа», - сказал собеседник НСН.

Ранее Хазанов, рассуждая о смысле своей должности в пресс-центре НСН, пошутил, что является худруком лишь унитазов и стен Театра эстрады, так как площадку часто арендуют другие артисты.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Джапаридзе
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