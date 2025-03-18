19.03.2025 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Весеннее обострение? Почему россияне массово скупили антидепрессанты?»

Локдаун в голове: депрессия стала новым вирусом поколения. Эксперты утверждают, что малоподвижный образ жизни и длительное пользование компьютерами и гаджетами в детстве приводят к повышенному стрессу и проявлениям депрессии в подростковом возрасте, а это значит, что «депрессия» молодеет. По данным аналитиков DSM Group, за первые два месяца 2025 года россияне купили в аптечных сетях 3,2 млн упаковок антидепрессантов на 2,8 млрд рублей. Это на 30% больше в денежном выражении и на 15% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Существует ли реально весеннее обострение?

Действительно ли сегодня выросли резко продажи антидепрессантов?

При каких показаниях назначают антидепресанты?

Возможно ли купить антидепрессанты без рецепта?

Возможно ли лечение депрессивных и апатичных состояний без приема медикаментов?

Где чаще покупают антидепрессанты офлайн или онлайн?

С какого возраста чаще всего россияне начинают принимать антидепрессанты?

Сколько люди тратят на покупку антидепрессантов?

Какие последствия могут быть от приема антидепрессантов?

Участники пресс-конференции:

Виктория Преснякова , директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, к.ф.н., председатель комитета по фармацевтической деятельности Московского регионального отделения «Деловой России»;

, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, к.ф.н., председатель комитета по фармацевтической деятельности Московского регионального отделения «Деловой России»; Татьяна Чернякова психолог, автор метода психологии Psy-Try;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

