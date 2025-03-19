«Давление и сожаление»: Чаще всего антидепрессанты пьют подростки и пенсионеры
Антидепрессанты назначают исключительно после постановки диагноза, заявила в пресс-центре НСН Татьяна Чернякова.
Чаще всего антидепрессанты употребляют молодые люди до 25 лет, а также пенсионеры старше 60 лет, заявила психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова в пресс-центре НСН.
«Антидепрессанты назначают исключительно после постановки диагноза. По статистике наиболее психически уязвимые группы лиц - молодые люди 17-25 лет, а также люди пенсионного возраста 60+. Есть понятные причины, почему именно эти группы уязвимы: на возраст 17-25 лет приходятся мало того, что большие физические изменения внутри организма, так и социальная нагрузка извне, а в 60+ лет наступает период осознания и сожаления из-за того, что что-то не получилось, что-то не успелось, а также одиночество», - сказала собеседница НСН.
Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила в пресс-центре НСН, что люди стали чаще покупать антидепрессанты из-за нестабильности в мире, а также на фоне избавления от табу на работу со своим ментальным здоровьем.
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