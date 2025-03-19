«Серьезная вещь»: В России растет спрос на детских психологов

Хорошо, что в России растет спрос на детских психологов, потому что сопровождение процесса взросления - очень серьезная вещь, сказала в пресс-центре НСН Татьяна Чернякова.

В регионах России распространяется отличная практика иметь в штате школы и детского сада детского психолога, заявила в пресс-центре НСН психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова.

«Слом психики»: Психолог о влиянии контента на состояние людей
«В России растет спрос на детских психологов. Очень хорошо, что у нас во многих регионах распространена практика иметь детского психолога в штате детского сада или школы. Сопровождение процесса взросления - очень серьезная вещь. Это не говорит о том, что мама приводит ребенка, и психолог начинает с ним работать. Очень многие психологи говорят, что все проблемы, с которыми сталкивается ребёнок, находятся в плоскости разговоров с мамой или любым другим представителем ребенка. То есть необязательно, что работа детского психолога ведется с самим ребенком. Очень хорошо, что у нас имеется возможность вовремя скорректировать и убрать какие-то появления дезадаптивных схем у ребенка, помочь ему снизить тревожность и так далее», - сказала собеседница НСН.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила в пресс-центре НСН, что побочные эффекты транквилизаторов гораздо серьезнее, чем у антидепрессантов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗдоровьеПсихиатрияПсихологиДети

Горячие новости

Все новости

партнеры