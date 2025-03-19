В 2025 году в России продали 3,2 миллиона упаковок антидепрессантов

«За первые два месяца этого года аналитики озвучивают самую большую цифру продаж антидепрессантов - 3,2 миллиона упаковок. Такой цифры у нас еще не было. Регион-лидер по продажам антидепрессантов - Москва. Это объясняется тем, что в Москве врачи смелее, следовательно, и пациенты становятся смелее в своих предпочтениях. Москва составляет порядка 20%», - сказала собеседница НСН.

Ранее психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова заявила в пресс-центре НСН, что чаще всего антидепрессанты употребляют молодые люди до 25 лет, а также пенсионеры старше 60 лет.

